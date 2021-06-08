العراق.. الحشد الشعبي يشرع بعملية تأمين محيط خانقين

2021/06/08 | 15:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت قوة من اللواء 110 في الحشد الشعبي، بعملية أمنية لتأمين المناطق المحيطة بقضاء خانقين في محافظة ديالى شرق بغداد....

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