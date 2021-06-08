هيئة الاوراق المالية تنظم مؤتمر تنشيط الاستثمار والتداول بالاوراق المالية لعام 2021

2021/06/08 | 15:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نظمت هيئة الاوراق المالية، ملتقى تنشيط الاستثمار والتداول بالاوراق المالية لعام 2021.

وشهد المتلقي مشاركة عربية واجنبية واسعة فضلاً عن عدد من شركات الوساطة ومستثمرين.

رئيس الهيئة فيصل الهيمص قال في كلتمه خلال المتلقى الذي حضرته "الاقتصاد نيوز"، إن "وسط عالم يعاني من تداعيات كورونا والقيود التي فرضها على حركة الناس والاسواق وما يمثله من تحديات اربكت الاسواق العالمية وجعلتها تعيش حالة فريدة من نوعها استطاعت هيئة الاوراق المالية ان تذلل التحديات والمعرقلات التي تواجه الاسواق المالية حيث وضعت الهيئة انظمة وسياسات وفق خطط ودراسات اقتصادية ادت الى ازدهار مؤشرات الربع الاول من 2021".

وأشار الى بلوغ "الاسهم المتداولة 133،5 مليار سهم وكذلك بلغت مشتريات الاستثمار الاجنبي 18،5 مليار دينار".

ولفت الهيمص الى تصدر، ولاول مرة، سوق العراق للاوراق المالية، في شهري كانون الثاني وايار من العام الجاري، جميع الاسواق الاقليمية حسب تقييم صندوق النقد العربي.

وأضاف: "وفق استراتيجة وضعتها الهيئة أمدها ثلاث سنوات صادقنا على استحداث الجلسات المسائية كفرصة لفتح اوسع الابواب امام المستثمرين العراقيين والاجانب وذلك يعد حلقة من سلسلة حلقات تطويرية لواقع تداول الاسهم في العراق"..

وأكد رئيس الهيئة أنها "عملت على تعديل تعليمات الافصاح المالي وارجاع 8 شركات الى التداول في السوق بعد توقفها عن التداول لعدة سنوات، اذ جرى دراسة واقعها بتمعن والوقوف على مشاكلها وايجاد الحلول الناجحة لعودتها للتداول من جديد وتحرير رأسمالها المتجمد لمصلحة المستثمرين في هذه الشركات".

واوضح أن "الهيئة عملت على اعادة صياغة مشروع قانونها بما يتلائم والمتغيرات المالية والاقتصادية، حيث استحدثت الهيئة هيكل تنظيمي داخلي داعماً لتحسين واقع المواظف وتنظيمة عمل شركات الوساطة والمساهمة".

الهيمص ختم حديثه بالقول: "عززت الهيئة حضورها على الساحة العربية والاقليمية والدولية من خلال مشاركتها في الاجتماع السنوي الخامس عشر لاتحاد الهيئات العربية لمناقشة التقرير السنوي للاتحاد وخطة عمله لعام 2021 واعربت هيئتنا عن استعدادها لاستضافة الاجتماع السنوي القادم في بغداد".

من جهته، اوضح مدير سوق العراق للاوراق المالية، طه أحمد عبد السلام، أن "الغاية من هذه الملتقيات لا تقتصر على مراجعة المؤشرات والآليات والخطط المنفذة بل العمل على توفير السيولة الداعمة واللازمة للأدوات المالية".

وأضاف أن "الخطط التي يتبناها مجلس محافظي سوق العراق للاوراق المالية وبالتعاون مع هيئة الاوراق المالية تستهدف ادراج شركات جديدة، مشيراً الى أن "تنويع الادوات المالية يعد عنصراً رئيسياً لخلق فرص استثمارية جديدة".

وأكد عبد السلام أن "هيئة الاوراق المالية عملت عبر لجان مشتركة مع السوق على تطوير التعليمات والقواعد وأن العام الجاري سيشهد اصدار اجراءات وتعليمات جديدة".

وتابع أن " لدينا غايتين في تطوير التعليمات الاولى تبسيط الاجراءات دون المساس بالاجراءات الرقابية، وهذا يتم باستخدام الاليات التقنيات الالكترونية والثانية زيادة الرقابة".

وكشف مدير سوق العراق للاوراق المالية عن موافقة هيئة الاوراق المالية على جذب شركات وساطة جديدة من مختلف المحافظات، مبيناً أن "تلك الشركات تمثل من وجهة نظرنا مراكز استثمارية جديدة".

وشهد الملتقى اقامة ثلاث جلسات تناولت محاور مختلفة فضلاً عن تقديم عدد من الاوراق البحثية.



كذلك جرى خلاله تكريم عدد من الشخصيات الاقتصاديية.

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