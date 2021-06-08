2021/06/08 | 15:58 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 8 يونيو 2021 | 03:52 مساءً

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الخدمة الاتحادي: أكثر من ٢٠ ألف خريج سيتنافسون على التعيين في مؤسسات الدولة

أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، أن أكثر من ٢٠ ألف خريج سيتنافسون على التعيين في مؤسسات الدولة.



وقال رئيس المجلس محمود التميمي في تصريح صحفي اليوم:" ان المجلس تسلم أسماء الخريجين الاوائل الثلاثة من وزارة التعليم العالي، مبيناً أن الأسماء شملت الخريجين لأكثر من ٣٤ كلية ومعهداً حكومياً، مضيفاً أن أكثر من ٢٠ ألف خريج سيتنافسون على التعيين في مؤسسات الدولة المختلفة، مبيناً أن الأسماء بحاجة إلى تأمين التخصيصات المالية والدرجات الوظيفية".



وأكد:" أن المجلس لم تصله أسماء خريجي العلوم المشمولين بقانون التدرج الطبي المعدل من وزارة الصحة حتى الان"، لافتا الى ان تعيينات درجات الحذف والاستحداث ستطلق بعد المصادقة على ملاك تلك الدوائر والحاجة لها من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة".



وكان مجلس الخدمة الاتحادي أكد، في 31 ايار الماضي، عدم وجود أعداد للمشمولين بالتعيينات من أصحاب الشهادات، مبدياً أستعداده للمباشرة بتوظيف أصحاب الشهادات حال وصول قاعدة بياناتهم

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