الكاظمي: الحكومة تعمل على مشروع وطني لتوزيع قطع الاراضي على المواطنين

2021/06/08 | 15:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان الحكومة تعمل على مشروع وطني لتوزيع قطع الاراضي على المواطنين.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء إن “الحكومة تعمل على مشروع وطني لتوزيع قطع الاراضي على المواطنين من الفئات المستحقّة،وهناك عمل دؤوب منذ أشهر لتسهيل عملية التوزيع، والأولوية في الاستحقاق ستكون وفق معايير عادلة وواضحة“.

واوضح ان “عملية فرز الأراضي تمّت من قبل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والمؤسسات المعنية، وكذلك تصحيح وضعها القانوني لتسهيلالتمليك للمستحقين بلا عقبات قانونية“.

واضاف “من أجل منع أي تلاعب، و من اجل العدالة في توزيع الاستحقاق، سيكون هناك ( تطبيق ألكتروني) يعلن عنه قريباً لغرض تسجيلوفرز فئات المستحقين للاراضي“.

وتابع ان “الأولوية في توزيع الاراضي ستحدد بين المواطنين المستحقين حسب النقاط ودون تفضيل أو تدخل من أي جهة“.

واشار الى ان “العمل جار على توفير القروض من البنوك والمصارف لمستلمي الأراضي كي يشرعوا ببناء وحداتهم السكنية“.

وتابع “كل عمليات البناء ستخضع للقوانين والمخططات العمرانية ومخططات البنى التحتية، وسنمنع حصول أي تشوّه عمراني في المجمعاتالسكنية الجديدة“.

وزاد “أمن العراق كمجتمع ينطلق من أمن العوائل العراقية، وتوفير السكن اللائق والكريم هو جزء اساس من هذه الجهود“.

واتم ان “إطلاق توزيع الاراضي سيزيد من عدد فرص العمل في القطاع الخاص لفئات لا حصر لها، وستعود عجلة الاقتصاد الداخلي الىالدوران لما فيه خير المجتمع العراقي“.

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