2021/06/08 | 16:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، 23 وفاة و4119 إصابة جديدة بكورونا.وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنها سجلت “23 وفاة و4119 إصابة جديدة بكورونا”.وأضافت، أنها سجلت “تماثل 4770 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يسجل 23 وفاة و4119 إصابة جديدة بكورونا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل 23 وفاة و4119 إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل 23 وفاة و4119 إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).