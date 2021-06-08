العراق واليونان يبحثان سبل التعاون في مجال صناعة الأدوية والمُستحضرات الطبية

2021/06/08 | 16:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ التقـى وزير الصناعة والمعادن منهـل عزيـز الخبـاز اليوم الثلاثاء في مكتبه الرسمي بمقر الوزارة السفير اليوناني لدى العراق ليونيـداس كونتوفونيسيـوس للتباحُث حول سُبل تعزيز التعاون الصناعي ودعم الشراكة والإستثمار بين البلديـن .وذكر بيان لوزارة الصناعة" انه خلال اللقاء اشـارَ الوزير إلى توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بالإنفتاح على كافة الدول ومنها اليونان لاسيما وإنها من الدول المُرحب بها وتربُطها علاقات طيبة مع العراق ، مُبدياً اِستعداد ورغبة الوزارة بالتعاون مع اليونان في مُختلف المجالات الصناعية وبالأخص في مجال صناعة الأدوية والمُستحضرات الطبية من خِلال عقود شراكة وإستثمار حقيقية حيث ان للعراق حجم إستيرادات كبيرة في المجال الدوائي وهُناك حاجة مُلحة لإقامة مصانع مُتخصصة في هذا المجال بالإضافة إلى التعاون في مجال المُستلزمات الصحية والمُكملات الغذائية ومُستحضرات التجميل".واكدر الوزير " حرص الوزارة على الإستفادة والإستعانة بالتجارب الصناعية الناجحة والخبرات في مُختلف الدول ونقل التكنولوجيا الحديثة للإرتقاء بالواقع الصناعي العراقي والمُساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني ، داعياً إلى أهمية التواصل بين الجانبين عِبرَ قنوات الإتصال المُمكنة لفتح آفاق التعاون الصناعي وبما يصُب في خدمة البلدين الصديقيـن ".مـن جانبه" أعربَ السفير اليوناني عن رغبة حكومة بلاده بالعمل المُشترك مع العراق في كافة المجالات وبالأخص الصناعية منها ".واشار السفير " الى زيارة مُرتقبة لرئيس الوزراء اليوناني وعدد من الصناعيين الكبار إلى العراق للإطلاع على المشاريع العملاقة والفُرص الإستثمارية المطروحة وعقد إتفاقات شراكة وإستثمار بين الشركات من كِلا البلدين في العديد من المجالات الصناعيـة"./انتهى ح

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