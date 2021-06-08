م 2 / ف 13 الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 835 - أحمد صبحى منصور

#أحمد_صبحى_منصور قراءة في تاريخ السلوك للمقريزى / المقريزى شاهدا على العصر قال المقريزى في التأريخ لسنة 835شهر رجب أوله الثلاثاء: وظائف أكابر المجرمين 1 ـ ( فيه خلع على الأمير صلاح الدين أستادار ابن الأمير الوزير الصاحب بدر الدين حسن ابن نصر الله واستقر محتسب القاهرة عوضاً عن قاضي القضاة بدر الدين محمود العنتابي.
وكان الأمير صلاح الدين - منذ نكب هو ووالده - ملازماً لداره وعمل مع الحسبة حاجباً ......
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