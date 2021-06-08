م 2 / ف 13 الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 835 - أحمد صبحى منصور

2021/06/08 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور قراءة في تاريخ السلوك للمقريزى / المقريزى شاهدا على العصر قال المقريزى في التأريخ لسنة 835شهر رجب أوله الثلاثاء‏:‏ وظائف أكابر المجرمين 1 ـ ( فيه خلع على الأمير صلاح الدين أستادار ابن الأمير الوزير الصاحب بدر الدين حسن ابن نصر الله واستقر محتسب القاهرة عوضاً عن قاضي القضاة بدر الدين محمود العنتابي‏.



وكان الأمير صلاح الدين - منذ نكب هو ووالده - ملازماً لداره وعمل مع الحسبة حاجباً‏ ......





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