لقاء يجمع طالباني والفياض: التعاون الأمني سبب مهم للوضع السياسي

2021/06/08 | 16:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، الثلاثاء، مع فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي، التعاون الأمني بين الحكومة الاتحادية والإقليم.

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وذكر المكتب الإعلامي لطالباني في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (8 حزيران 2021)، ان "الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، التقى، اليوم، مع فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي، وجرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من اعضاء المكتب السياسي والمجلس القيادي للاتحاد الوطني، ومسؤول الاستخبارات في وزارة البيشمركة، تقييم الظروف السياسية والامنية في المنطقة، والتأكيد على ضرورة التنسق والتعاون المشترك بين القوات في اقليم كردستان والعراق لمواجهة بقايا تنظيم داعش الارهابي وترسيخ الامن والاستقرار في المنطقة بشكل أكبر".

واشار بافل طالباني الى "تحركات داعش الارهابي معلنا، ان داعش لا يزال يمثل خطرا جديا وعلينا جميعا التعاون والتنسيق.



وتوفير حياة آمنة ومستقرة للمواطنين واجب قومي ووطني علينا جميعا.



لهذا فأن مباشرة عمل غرفة العمليات المشتركة بين البيشمركة والقوات العراقية عامل لبسط الامن بشكل اكثر في اقليم كوردستان والعراق".

وخلال الاجتماع، اجرى الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بحسب البيان "قراءة للاحتمالات والمستجدات، مضيفا بالقول: ان الحوار والتفاهم المشترك، التعاون الامني والعسكري سبب مهم للامن السياسي"، مطالبا ان "تكون حماية حياة ومعيشة المواطنين في مقدمة اعمال جميع القوى والاطراف وان تنصب الجهود كافة بهذا الاتجاه".

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