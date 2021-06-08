بالفيديو.. رجل يصفع ماكرون

2021/06/08 | 16:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم رجل على صفع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال جولة في جنوب شرق فرنسا، اليوم الثلاثاء.

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