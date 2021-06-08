2021/06/08 | 16:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بحث بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الثلاثاء، مع فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي، التعاون الأمني بين الحكومة الاتحادية والإقليم. وذكر المكتب الإعلامي لطالباني في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طالباني والفياض يبحثان ملف التعاون الأمني بين بغداد والاقليم المركز الخبري الوطني.

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