"الطریق الترابي" یمثل إیران في کان السینمائي

2021/06/08 | 16:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم الإعلان عن قائمة الأفلام المشارکة في قسم "الأسبوعین للمخرجین" لمهرجان کان السینمائي"، حیث تتضمن الفیلم الإیراني "الطریق الترابي" (جاده خاکی) من إخراج بناه بناهي.

وأعلنت الدورة 53 من قسم "الأسبوعین للمخرجین"، الذي تنظمه جمعیة مخرجي السینما الفرنسیة بشکل غیر تنافسي بالتوازي مع مهرجان کان السینمائي، عن قائمة أفلامها للموسم الجدید.

ویندرج الطریق الترابي وهو أول فیلم طویل للمخرجة بناهي في قائمة الأفلام لهذا القسم.

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