2021/06/08 | 16:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم، اليوم الثلاثاء، لتمكين المرأة من المشاركة في الانتخابات المقبلة بما يتناسب مع وجودها ومكانتها في المجتمع، فيما طالب الأجهزة الأمنية بالسيطرة على المواقع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان بصدد اطلاق خطة شاملة لدعم المرأة في الانتخابات المركز الخبري الوطني.

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