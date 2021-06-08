رئاسة البرلمان توجه دعوة للسيطرة على المواقع و الصفحات المسيئة للمرأة

2021/06/08 | 16:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الثلاثاء، الأجهزة الأمنية بالتعاون مع هيأة الاعلام والاتصالات وشبكة الإعلام العراقي والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بضرورة السيطرة على المواقع والصفحات التي تسئ للمرأة المرشحة ووجودها في المرحلة القادمة.

وقال مكتب اعلام الكعبي في بيان صحفي، ان “الاخير التقى اليوم الثلاثاء، بأعضاء اللجنة العليــا المشرفة على مشاركة المرأة في انتخابات مجلس النواب القادمة”.

ودعا الكعبي إلى “تمكين ودعم المرأة من المشاركة في الانتخابات المقبلة بما يتناسب مع وجودها ومكانتها في المجتمع، معتبرا ان الاهتمام بالمرأة في هذه المرحلة مهم جدا ويساهم في تشجيع المشاركة بالانتخابات المبكرة وذلك لما تمثله النساء من نسبة كبيرة تصل الى اكثر من 50% من المجتمع العراقي”، مؤكدا ان “اللجنة وبالتنسيق مع مجلس النواب بصدد اطلاق خطة استراتيجية شاملة لدعم المرأة في الانتخابات المقبلة وحمايتها من التصرفات غير القانونية التي قد تؤدي لإقصائها من المشاركة”.

وطالب الكعبي الأجهزة الأمنية “بالتعاون مع هيأة الاعلام والاتصالات وشبكة الإعلام العراقي والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بضرورة السيطرة على المواقع والصفحات التي تسئ للمرأة المرشحة ووجودها في المرحلة القادمة، وانزال كافة العقوبات القانونية بحق مروجي الاكاذيب والشائعات للحفاظ على الجو الديمقراطي للمشاركين في الانتخابات وخصوصا ما يتعلق بالنساء المرشحات”.

واستعرض اعضاء اللجنة، “الية عمل اللجنة والخطط المطروحة للأشهر القليلة القادمة والتي تسبق الاستحقاق الانتخابي، والتحديات التي تواجه عملهم، فيما اعربوا عن اشادتهم وتثمينهم للجهود المبذولة من قبل مجلس النواب واهتمامه في تمكين ودعم المرأة من المشاركة في الانتخابات المبكرة”.

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