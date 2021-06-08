2021/06/08 | 16:30 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شريط الاخبار

الثلاثاء 8 يونيو 2021 | 04:16 مساءً

| عدد القراءات : 13

مجلس النواب يطالب الأجهزة الأمنية بالسيطرة على المواقع والصفحات التي تسئ للمرأة المرشحة للانتخابات

مجلس النواب يطالب الأجهزة الأمنية بالسيطرة على المواقع والصفحات التي تسئ للمرأة المرشحة للانتخابات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يطالب الأجهزة الأمنية بالسيطرة على المواقع والصفحات التي تسئ للمرأة المرشحة للانتخابات) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يطالب الأجهزة الأمنية بالسيطرة على المواقع والصفحات التي تسئ للمرأة المرشحة للانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).