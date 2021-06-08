الكاظمي: الحكومة ستشرع بتوزيع الأراضي السكنية على المواطنين

2021/06/08 | 16:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، أن حكومته ستشرع بتوزيع الأراضي السكنية على المواطنين.

وقال الكاظمي، في بيان صحفي، تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة تعمل على مشروع وطني لتوزيع قطع الاراضي على المواطنين من الفئات المستحقّة، وهناك عمل دؤوب منذ أشهر لتسهيل عملية التوزيع، والأولوية في الاستحقاق ستكون وفق معايير عادلة وواضحة".

وأضاف أن عملية فرز الأراضي تمّت من قبل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والمؤسسات المعنية، وكذلك تصحيح وضعها القانوني لتسهيل التمليك للمستحقين بلا عقبات قانونية.

ونوه إلى أنه من أجل منع أي تلاعب، و من اجل العدالة في توزيع الاستحقاق، سيكون هناك ( تطبيق الكتروني) يعلن عنه قريباً لغرض تسجيل وفرز فئات المستحقين للأراضي، مبينا أن الأولوية في توزيع الاراضي ستحدد بين المواطنين المستحقين حسب النقاط ودون تفضيل أو تدخل من أي جهة.

ولفت إلى أن العمل جار على توفير القروض من البنوك والمصارف لمستلمي الأراضي كي يشرعوا ببناء وحداتهم السكنية.

وبين أن كل عمليات البناء ستخضع للقوانين والمخططات العمرانية ومخططات البنى التحتية، وسنمنع حصول أي تشوّه عمراني في المجمعات السكنية الجديدة.

وتابع أن أمن العراق كمجتمع ينطلق من أمن العوائل العراقية، وتوفير السكن اللائق والكريم هو جزء اساس من هذه الجهود.

ونوه إلى أن إطلاق توزيع الاراضي سيزيد من عدد فرص العمل في القطاع الخاص لفئات لا حصر لها، وستعود عجلة الاقتصاد الداخلي الى الدوران لما فيه خير المجتمع العراقي.

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