أبرز ماتطرق إليه الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم

2021/06/08 | 16:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أبرز ماتطرق إليه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء.وقال الكاظمي، خلال الجلية، انه تمكنت الحكومة برغم التركة الثقيلة والتحديات الكبيرة من إنجاز خطوات مهمة على طريق الإصلاح، وإنقاذ البلد مالياً واقتصادياً، وتحاول جاهدة وبخطط واستراتيجيات تم اعدادها من وضع البلد على الطريق الصحيح.وبعد ان …

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