2021/06/08 | 16:36 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | ا ف ب: رجل يصفع الرئيس الفرنسي خلال زيارة له جنوب شرقي البلاد

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