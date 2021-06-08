2021/06/08 | 16:36 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال جلسة المجلس: تمكنت الحكومة برغم التركة الثقيلة والتحديات الكبيرة من إنجاز خطوات مهمة على طريق الإصلاح.الكاظمي: الحكومة تمكنت من إنقاذ البلد مالياً واقتصادياً.الكاظمي: العراق قادر على أن يلعب دوره الحضاري في هذا العالم.الكاظمي: تقرير الأداء الحكومي يدرج بكل شفافية وحيادية ما أنجزته الحكومة من شهر أيار 2020 إلى شهر أيار 2021.الكاظمي: شعبنا عانى كثيرا وخذله الفاسدون وتجار الشعارات ومن لا ضمير له.الكاظمي: السنوات والعقود الطويلة من التخريب والتدمير أرهقت كاهل العراق.الكاظمي: أسسنا مساراً للإصلاح والتغيير وبدأنا بالتقدم فيه.الكاظمي: نجحنا في إبعاد شبح الحرب عن العراق.الكاظمي: وضعنا أول خطة للإصلاح الاقتصادي في تاريخ العراق.الكاظمي: مهدنا جميع المتطلبات للانتخابات.الكاظمي: حققنا نجاحات في قطاع النفط والزراعة والاتصالات والموارد المائية.الكاظمي: فعَّلنا ملف مكافحة الفساد بإلقاء القبض على العشرات من كبار الفاسدين.الكاظمي: لن نصغي للأصوات التي غرضها النيل من الحكومة خاصة إجراءاتها التي ضربت مطامعهم.

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