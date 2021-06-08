الفياض يؤكد اهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك مع قوات البيشمركة

2021/06/08 | 16:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ التقى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الثلاثاء، الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني بافل الطالباني والوفد المرافق له .وذكر بيان لمديرية الحشد الشعبي " ان الفياض رحب بالرئيس المشترك بافل طالباني والوفد المرافق، منوها بعمق الصلة بين جميع مكونات الشعب العراقي التي قدمت الدماء والتضحيات جنبا الى جنب لدحر الإرهاب الداعشي وتحرير المدن والمناطق.واضاف البيان " انه من الضرورة تعزيز التنسيق والتعاون المشترك مع قوات البيشمركة في مناطق التماس بالشكل الذي يمنع استغلال فلول "داعش" الإرهابي للفراغات الأمنية ومحاولة استهداف قواتنا او زعزعة أمن واستقرار المدن".وأكد " الجانبان على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفق ظروف واجواء أمنيّة مناسبة وشفافية عالية بما يحقق تطلعات وطموحات أبناء شعبنا العراقي بالتغيير المنشود عبر صناديق الاقتراع".واستنكر رئيس هيئة الحشد الشعبي خلال اللقاء الاعتداءات التي طالت قوات البيشمركة مؤخرا./انتهى ح

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