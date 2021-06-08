رئيس الجمهورية يرجع أسباب ’الاحتقان السياسي’ إلى خلل في العملية الانتخابية

2021/06/08 | 16:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، ان احد أسباب الاحتقان السياسي في العراق يعود إلى مكامن الخلل في العملية الانتخابية.

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ونقل المكتب الإعلامي عن صالح، في بيان،و تلقى "ناس" نسخة منه، (8 حزيران 2021)، خلال اجتماع موسّع حول مراقبة الانتخابات النيابية المقبلة، قال: إن "رئيس الجمهورية أكد ان احد أسباب الاحتقان السياسي في العراق يعود إلى مكامن الخلل في العملية الانتخابية التي فقدت الكثير من شرعيتها أمام المواطن العراقي، وبالتالي فان الانتخابات المقبلة في تشرين الاول مصيرية ومفصلية وتأسيسية ويجب ضمان نزاهتها وعدالتها".

واضاف ان "الانتخابات المقبلة لها أهمية كبرى لأنها تأتي بعد حراك شعبي وإجماع وطني واسع على أن الأوضاع في البلد بحاجة إلى إصلاحات جذرية، كما أنها ستكون اختباراً مهماً للمسار الديمقراطي في البلد ومستقبله".

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