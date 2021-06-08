هذا ما ينبغي أن يتعلمه العرب من بسمارك - لينا صلاح الدين

2021/06/08 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لينا_صلاح_الدين إن العرب، ساسةً وشعباً، يعتمدون منهجية ثابتة عند مواجهة أغلب الأزمات السياسية أو الدينية، ألا وهي تحكيم العاطفة، خاصة الحَنَق، وإقصاء المنطق والتفكير النقدي.



إنها أزمة العقل العربي التي تُترجم إلى تعصب إيديولوجي وضعف على الصعيد الفكري والسياسي.إبتداءاً من قضايا الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للرسول محمد، وانتهاءاً بأزمتهم مع إسرائيل، فقد اعتاد العرب الرد على مثل هذه القضايا بأفعال مؤقتة الأث ......





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