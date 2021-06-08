تقنية الارتجال في العرض المسرحي - أبو الحسن سلام

2021/06/08 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أبو_الحسن_سلام - تطبيقا علي مسرحية ( العسل عسل والب صل بصل - دراسة مقارنة بين عرضها بإخراج سمير العصفوري و عرضها بإخراج إميل شوقي •• إجراءات البحث :• مقدمة البحث : يشكل العرض المسرحي ( العسل عسل والبصل بصل) في إخراجها الدراماتورج للمخرج سمير العصفوري لونا من ألوان الإرتجال في المسرح المصري المعاصر ،، صادفت نجاحا جماهيريا في ثمانينيات عرضها من إنتاج فرقة مير الطليعة المصري .



وقد أعاد ......





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