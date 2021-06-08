مع جريدة المستقبل حول خلافة السيستاني 3/3 - ضياء الشكرجي

2021/06/08 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي أما عن العامل الثاني المتعلق بمقتدى الصدر فيقول المحرر السياسي: «في كواليس التيار الصدري هناك همس حول طرح السيد مقتدى الصدر كمرجع أعلى بعدا كبيرا شعبيا بعد السيد السيستاني كونه يملك تيارا، وأنه قد أكمل دراسته الحوزوية في البحث الخارج مؤثرا حسب قول مؤيدين، وأنه مؤهل لمثل هذه المهمة خصوصا إذا ما علمنا إن التيار الصدري كسر كثيرا من القواعد والأعراف الكلاسيكية في الحوزة، وذلك في حياة السيد الراحل محمد ......





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