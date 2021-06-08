"مرحبا 2021".. قرار المغرب يكلف إسبانيا الملايين بعد المناورات العسكرية واستقبال غالي

2021/06/08 | 16:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل الخلاف بين إسبانيا والمغرب، أعلنت الرباط تعليق عملية "مرحبا 2021" مع مدريد للعام الثاني على التوالي، الأمر الذي قد يؤثر اقتصاديا على الدولة الأوروبية.

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