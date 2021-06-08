2021/06/08 | 16:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف نواب عن محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، عن وجود تعيينات بالحشد العشائري مخالفا للقانون، مطالبين رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيقة بشأنها وايضاحها للرأي العام.وقال النواب في بيان، تلقاه المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دعاية انتخابية..



اطلاق تعيينات مخالفة للقانون في نينوى ونواب يطالبون بالكشف عنها المركز الخبري الوطني.

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