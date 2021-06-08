اقليم كوردستان يسجل 440 إصابة جديدة بكورونا

2021/06/08 | 16:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، ان المختبرات الطبية سجلت في آخر 24 ساعة 440 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبحسب بيان للموقف الوبائي الصادر عن وزارة الصحة في الإقليم فقد توزعت الإصابات على هذا النحو: 68 أربيل، 166 السليمانية، 180 دهوك، 6 حلبجة، 15 كرميان، 5 رابرين.

واشار بيان الوزارة الى اكتساب 717 مريضا بالوباء الشفاء التام وكما يأتي: 206 أربيل، 229 السليمانية، 201 دهوك، 9 حلبجة، 65 كرميان، 7 رابرين.

واكد البيان وفاة خمسة مصابين بالفيروس وكما يأتي: 4 اربيل ، 1 كرميان.

وبهذا يصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس منذ تفشيه في إقليم كوردستان ولغاية الآن إلى 174311 بينما تماثل من بينهم 161896 توفي 4331 مصابا.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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