2021/06/08 | 17:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفادت وسائل اعلام، اليوم الثلاثاء، بأن 24 شخصا أصيبوا جراء حريق نشب في مصنع للمواد الغذائية بين مدينتي كرج وقزوين غرب طهران.وأكد رئيس مركز الطوارئ في محافظة البرز، على “وقوع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ايران: إصابات بحريق في مصنع للمواد الغذائية المركز الخبري الوطني.

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