رئيس الجمهورية: الانتخابات المقبلة مصيرية ومفصلية ويجب ضمان نزاهتها

2021/06/08 | 17:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات المقبلة مصيرية ومفصلية وتأسيسية ويجب ضمان نزاهتها وعدالتها.وقال صالح خلال اجتماع موسّع حول مراقبة الانتخابات النيابية المقبلة، في بيان تلقاه “المركز […]

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