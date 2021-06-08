شرطة الديوانية تلقي القبض على ٣ متهمين بقضايا مختلفة

2021/06/08 | 17:03 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية شرطة محافظة الديوانية ،اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على ثلاثة متهمين بقضايا جنائية مختلفة بينها شروع بالقتل، في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان " قوة من قسم شرطة الأسرة والطفل في مديرية شرطة محافظة الديوانية ألقت القبض على ٣ متهمين بقضايا مختلفة من بينها جنائية تتعلق بالشروع بالقتل، وذلك خلال حملة نفذت في مناطق نفر، و الشامية، والإسكان".

واضافت انه "تم التحقيق معهم في القضايا الموجهة إليهم من أجل إحالتهم إلى القضاء".

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