بغداد.. بحث ملف النازحين وتسهيل عودتهم

2021/06/08 | 17:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، اليوم الثلاثاء، في مبنى الوزارة بالعاصمة بغداد مع مدير معهد السلام الأمريكي في العراق والشرق الاوسط الدكتور ايلي ابو عون والوفد المرافق له الذي ضم مدير مشروع العشائر غرب الانبار رامي جبور ومدير مشروع العشائر شمال شنكال يوسف قليان، فضلا عن مسؤول العلاقات في معهد السلام محمد جاسم ملف النازحين والمشاريع التي سيقدمها المعهد لتهيئة الأرضية المناسبة وتسهيل عودة النازحين .

وقالت جابرو خلال استقبالها الوفد بحسب بيان للوزارة تلقى PUKmedia نسخة منه، ان "الوزارة تبنت مشروع الصلح العشائري في الايام الماضية، كما نفذته في عدد من المحافظات كمحافظة صلاح الدين وديالى والانبار وكان له الاثر الكبير في تقارب وجهات النظر بين العشائر والنازحين، وعودتهم الى مناطقهم الاصلية "، مشيرة ان على المنظمات الدولية سيما معهد السلام دعم العوائل العائدة بالمشاريع في مناطق العودة وتأهيلهم لإعادة إدماجهم بالمجتمع سيما النساء المعيلات منهم، مؤكدة ان الوزارة تعاني من قلة التخصيصات المالية الأمر الذي يؤثر سلبا على تقديم المنح المالية للعائدين .

من جهته اكد ابو عون ان معهد السلام الامريكي متحمس جدا لعمل الشراكة مع وزارة الهجرة لتسهيل عودة ماتبقى من العوائل النازحة من خلال مشروع المصالحة الوطنية الذي تبنته الوزارة وتقديم الحلول المستدامة والنهوض بواقع العوائل بمناطق العودة، مبينا ان المعهد يعمل على عقد ورشات عمل منتصف الشهر الجاري في قضاء القائم بمحافظة الانبار وقضاء شنكال غربي الموصل لتقريب وجهات النظر بين العشائر الايزيدية والعشائر العربية .

PUKmedia اعلام وزارة الهجرة

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