2021/06/08 | 17:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت هيئة النزاهة، عن تمكُّنها من ضبط حالات تلاعبٍ وتزويرٍ في عددٍ من مُعاملات نقل ملكيَّة عقاراتٍ في مُحافظتي نينوى والنجف.وقالت دائرة التحقيقات في معرض حديثها عن العمليَّة التي نفَّذها فريق عمل مديريَّة تحقيق نينوى بالتعاون مع مديريَّة التسجيل العقاري نينوى الأيمن، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط تلاعب وتزوير بمعاملات نقل ملكية عقارات في نينوى والنجف first appeared on النور نيوز.

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