2021/06/08 | 17:34 - المصدر: عين العراق

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الأخبار الدولية

الثلاثاء 8 يونيو 2021 | 05:32 مساءً | عدد القراءات : 3

وزير الخارجية البريطاني يتحدث عن الانتخابات ويؤكد: دعم اضافي للعراق

اعتبر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الثلاثاء، الانتخابات العراقية المقبلة بـ"مفصلية" في تاريخ العراق، فيما اشار الى تعزيز الدعم للعراق.

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