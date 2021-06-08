سلم الرواتب الموحد يشعل خلافات سياسية هذه أسبابها

2021/06/08 | 17:42 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية سليم همزة، اليوم الثلاثاء، وجود خلافات بين القوى السياسية حول سلم الرواتب الموحد، فيما توقع تأجيل القانون الى الدورة البرلمانية المقبلة.

وقال همزة، لـ (بغداد اليوم)، إن "من أبرز ما يعرقل تمرير قانون الخدمة المدنية، هو الخلاف السياسي بين بعض الكتل حول قانون سلم الرواتب الموحد، فهناك اعتراضات على بعض فقرات القانون".

وأضاف، أن "كل كتلة من الكتل المختلفة حول القانون تريد ان يكون القانون كما تراه هي"، مشيرا الى "وجود جهات لا تريد ان يكون هناك سلما موحدا لموظفي الدولة، حتى تبقى رواتب بعض المسؤولين هي الاعلى".

وأشار الى أن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد حراكا برلمانيا من أجل حل الخلافات حول القانون"، متوقعا "تأجيل القانون الى الدورة البرلمانية المقبلة".

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