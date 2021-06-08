الأمن النيابية تحذر من وضع

2021/06/08 | 17:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

حذر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، اليوم الثلاثاء، من أن الوضع الأمني في 3 مدن عراقية "قلق"، محذرا من أن "انفلات السلاح" هو خطأ أمني استراتيجي يدفع العراقيون ثمنه منذ سنوات.

وقال العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "الوضع الأمني في مدن جلولاء وخانقين والطارمية خاصة الاطراف الزراعية قلق في ظل تكرار لهجمات القنص الليلي مع تسجيل اغتيالات كما حدث في الطارمية مؤخرا والذي تسبب بسقوط ضحايا من مدنيين".

وأضاف العزاوي، أن "هناك خللا أمنيا هو من قاد الى تكرار الخروقات الامنية"، مؤكدا أن "أمن المدن الثلاث وخاصة الاطراف الزراعية سيكون في لائحة الاجتماع القادم للجنة الامن والدفاع النيابية من اجل بيان حيثيثات ومجريات الاحداث ولماذا تتكرر هجمات القنص التي تؤدي الى سقوط ضحايا".

وأشار الى أن "أهم خطوة للاستقرار في العراق تبدأ بحصر السلاح بيد الدولة بشكل حقيقي وتطبيق كامل للقوانين دون اي اسثناء ومن يتجاوز او يخالف تطبق بحقة كل الاجراءات"، مشددا على أن "انفلات السلاح ووفرته خطأ أمني استراتيجي يدفع العراقيون ثمنه منذ سنوات كونه يستخدم في النزاعات والعدوات ويتسرب جزء منه للجماعات الارهابية التي تستغله في قتل الابرياء وزعزعة الامن والاستقرار الداخلي".

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