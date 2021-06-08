كشف حقيقة تورط مخابرات

2021/06/08 | 17:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية أيوب الربيعي، اليوم الثلاثاء، عن حقيقة تورط دوائر مخابرات دولية باغتيالات طالت ضباطا في الامن العراقي.

وقال الربيعي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "لجنة الامن والدفاع تبدي اهتماما كبيرا في ملف الاغتيالات بشكل عام ومنها استهداف ضباط في القوى الامنية والتي كان اخرها ضابط مخابرات في بغداد"، مؤكدا أن "هناك لجان تحقيق مستمرة في عملها وهي تواصل الليل والنهار من اجل الوصول الى نتائج تكشف خيوط للوصول الى الجناة".

واضاف الربيعي انه "يستبعد ان تكون الاغتيالات بدوافع سياسية او تورطت بها دول او اجهزتها المخابراتية"، موضحا أن "هناك اغتيالات جنائية لكن التحقيقات في نهاية المطاف هي من ستعطي الحقيقة الكاملة عن هوية الجناة".

وقال، إن "الاغتيالات مدانة وهي جرائم بشعة ونتواصل مع الجهات المختصة من اجل الاسراع بكشف خيوطها في اقرب فرصة ممكنة".

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