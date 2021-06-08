متحدث مجلس الوزراء : سيتم تطبيق بعض القرارات تتعلق بدوام الموظفين في حال عدم اخذ اللقاح

2021/06/08 | 17:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد المتحدث بأسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم ، وصول مزيد من اللقاحات الى العراق،داعيا المواطنين الى التوجه لاخذهـا، مشيرا الى تطبيق بعض القرارات تتعلق بدوام الموظفين في حال عدم اخذ اللقاح ./انتهى5

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