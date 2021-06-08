العراق يوقع عقدا مع الصين لتأهيل وإنشاء مطار الناصرية

2021/06/08 | 17:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، توقيعها عقدا مع نظيرتها الصينية لتأهيل وإنشاء مطار الناصرية الدولي في محافظة ذي قار جنوبي البلاد....

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