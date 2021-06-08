وزير الخارجية البريطاني يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره العراقي

2021/06/08 | 17:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال زيارته الى بغداد، اليوم الثلاثا، وقع وزير الخارجية البريطاني، دومنيك راب، مذكرة تفاهم مع نظيره العراقي فؤاد حسين....

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