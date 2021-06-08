تقرير أميركي: هجمات الدرون يجب ان تكون سببا يدفع واشنطن للانسحاب من العراق

2021/06/08 | 17:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر تقرير أعدته صحيفة ذا هيل الأميركية من المخاطر الكبيرة التي تمثلها هجمات الطائرات المسيرة على القوات والقواعد الأميركية في العراق.

وخلص التقرير الى ان التهديد الذي تشكله طائرات الدرونز التي تستخدمها الفصائل في العراق لضرب المصالح الأميركية يجب ان يكون سببا إضافيا يدفع الولايات المتحدة لسحب جميع قواتها من العراق.

وأضاف التقرير ان الولايات المتحدة دأبت خلال عقدين من الزمن، وتحت ادارة آخر اربعة رؤساء اميركيين، على شن حرب بطائرات الدرونز في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، لكن الوضع الان انقلب حيث أصبحت الضربات التي تنفذها تلك الطائرات من قبل فصائل مرتبطة بايران، تشكل تهديدا ملحا ب بصورة متزايدة للقوات الاميركية في العراق.

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