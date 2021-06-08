2021/06/08 | 17:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم مجلس الوزراء: ستكون هناك قروض ميسرة لبناء المساكن لجميع الشرائح هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الايام نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/08 | 17:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الايام نيوز.

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