الخارجية تؤكد أهمية الانتخابات.. وبريطانيا تعتبرها علامة تاريخية فارقة

2021/06/08 | 18:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، على أهمية الدعم الدولي للمسيرة الانتخابية في العراق، فيما اعتبر وزير نظيره البريطاني، الانتخابات بأنها علامة تاريخية فارقة.

وقال حسين خلال مؤتمر مشترك مع وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، إنه تم خلال الاجتماع التطرق إلى “مجموعة من القضايا تتعلق بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، فضلاً عن العلاقات العراقية – البريطانية تستند إلى الاحترام المتبادل”.

وأضاف، أن “بريطانيا تلعب دورا مهما في إعادة إعمار المدن المحررة”.

وتابع حسين، “تطرقنا إلى الدعم الدولي للمسيرة الانتخابية في العراق، مشيراً إلى أن إرسال المراقبين الدوليين للعراق جاء من أجل بناء الثقة بين المواطن والأحزاب السياسية”.

من جانبه، أعرب راب عن سعادته بزيارة العراق، مؤكداً بالقول “حظينا بحوار بناء ونعمل على تطوير العلاقات الثنائية”، مضيفاً “الانتخابات المقبلة علامة فارقة في تاريخ العراق”.

ويجري وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب زيارة رسمية في بغداد تستغرق يوما واحدا، سيلتقي خلالها رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بالاضافة الى وزير الخارجية فؤاد حسين.

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