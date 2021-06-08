الاعرجي يوجه باجتماع عاجل بشأن تطورات أحداث مخمور

2021/06/08 | 18:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، بعقد اجتماع عاجل مع الجهات المعنية، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، لبلورة الرؤية المناسبة للتعامل مع ملف مخيم مخمور.

وقال بيان لمستشارية الامن القومي، تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الاعرجي ترأس اجتماعا، ضم الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في العراق، إضافة الى أعضاء اللجنة، من أجل الوقوف على حيثيات و واقع مخيم مخمور الذي يحظى باهتمام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وكذلك تقييم مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة العراقية في المخيم، و تبعات استهداف هذا المخيم من قبل تركيا في الخامس من حزيران الحالي”.

ووجه الاعرجي، “بعقد اجتماع عاجل مع الجهات المعنية، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، لبلورة الرؤية المناسبة للتعامل مع ملف مخيم مخمور الإنساني، وبحث تطوير المتطلبات الأمنية والخدمية لساكني المخيم”.

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