تطبيق مشفر للـFBI يخدع الجريمة المنظمة حول العالم

2021/06/08 | 18:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الصحفي اكدت سلطات إنفاذ القانون الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن عملية خداع عالمية تضمنت استخدام منصة اتصالات مشفرة طورها مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI كانت سببا في مداهمات واعتقالات في جميع أنحاء العالم.وحصل […]

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