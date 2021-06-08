منتخبنا الوطني يفتقد خدمات لاعبين أمام هونغ كونغ

2021/06/08 | 18:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاودُ منتخبنا الوطني لكرة القدم

تدريباته، مساء اليوم الثلاثاء، على

ملعب مدينة حمد في العاصمة البحرينية

المنامة، وذلك تحضيراً لمباراة هونغ

كونغ يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات

المجموعة الثالثة للدور الث

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