الحكومة تعلن إطلاق مشروع وطني لتوزيع قطع اراضي على المواطنين

2021/06/08 | 18:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي،

اليوم الثلاثاء، عمل الحكومة على مشروع

وطني لتوزيع قطع الاراضي على المواطنين

من الفئات المستحقّة.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء،

بحسب بيان لمكتبه وتلقت وكال

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