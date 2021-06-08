كورونا في العراق.. 23 وفاة واكثر من 4100 اصابة خلال يوم

2021/06/08 | 18:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء،

الموقف الوبائي الخاص لجائحة كورونا في

عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته وكالة

نون الخبرية، إنها "سجلت 4119 حالة إصابة

جديدة، مقابل تماثل 4770 حالة للشفاء، و

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