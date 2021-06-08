2021/06/08 | 18:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ناقش المؤتمر الصحفي الأسبوعي، للمتحدث بإسم مجلس الوزراء، وزير الثقافة حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، عدة محاور من بينها قروض البناء وتوفير فرص العمل والدعوة الى اخذ لقاح كورونا.وقال ناظم، خلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أبرز ما جاء في المؤتمر الأسبوعي لمجلس الوزراء المركز الخبري الوطني.

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