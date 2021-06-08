تجليات سكندرية - أبو الحسن سلام

2021/06/08 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أبو_الحسن_سلام كناسة المسرح 2ليس بين بريخت وأرسطو خلاف ، لكن ما بينهما هو محض اختلاف حول ماهية المحاكاة ، فالاختلاف يولد الدهشة والدهشة تطلق شرارة التغيير .



ومع أن التغيير في نظرية التغريب في استبدال معرفة سلبية مألوفة بمعرفة إيجابية مدركة ًبعكس محاكاة الفعل بقصد تثبيته كما في نظرية التطهير الأرسطوية إلا أن تحقيق التغيير الملحمي والتطهير الأرسطوي الدرامي يتم عن طريق المحاكاة ؛ ومع ذلك تختلف آلب ......





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