2021/06/08 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، اتخاذ الحكومة عدة قرارات تتعلق بدوام الموظفين في حال عدم اخذ اللقاح، مبينا ان هناك مزيدا من اللقاحات ستأتي الى العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناظم: سيتم تطبيق قرارات تتعلق بدوام الموظفين في حال عدم أخذ اللقاح) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناظم: سيتم تطبيق قرارات تتعلق بدوام الموظفين في حال عدم أخذ اللقاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).