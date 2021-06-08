الرئيس صالح يستقبل السفير الامريكي

2021/06/08 | 18:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، السفير الامريكي لدى العراق ماثيو تولر.وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والحوار الستراتيجي واللجان الفنية المنبثقة عنه ./ انتهى

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